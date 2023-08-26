"Гармаш та Хачеріді на курсах для здобуття тренерської ліцензії? Я не побачив ніякої зірковості, нахабства, або зневажливості з їх сторони. Переді мною сиділи абсолютно адекватні і ввічливі молоді люди, які були активними учасниками процесу. Є принцип, якого я притримуюсь по життю: головне не ким ти був, а ким став.

Гармаш, Хачеріді та інші імениті гравці почали навчання на тренера

Всі в молодості ми робимо помилки, на те вона і молодість. Інша справа, що хтось робить висновки і змінює себе, а інших життя не вчить і вони залишаються в парадигмі минулого. У кожного є вибір і він завжди за нами.

Я кожен раз кажу молодим тренерам, які починають свій шлях в новому для себе амплуа, що, по-перше кожен повинен вирішити, наскільки йому це потрібно. Не всі можуть стати тренерами. Якщо ти пішов в цю професію, то, як і в будь-якій справі, треба постійно вдосконалювати свою компетентність, бути в інформаційному потоці. Все змінюється, треба бути усвідомленим і розвиватись постійно", – поділився Лазоренко в інтерв'ю Українському футболу.

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