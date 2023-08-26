Хачеріді та Гармаш почали навчання на тренера: "Я не побачив ніякої зірковості, нахабства, або зневажливості від них"
Інструктор Центру ліцензування УАФ Вадим Лазоренко розповів, як Євген Хачеріді та Денис Гармаш почали навчання на тренерську ліцензію.
"Гармаш та Хачеріді на курсах для здобуття тренерської ліцензії? Я не побачив ніякої зірковості, нахабства, або зневажливості з їх сторони. Переді мною сиділи абсолютно адекватні і ввічливі молоді люди, які були активними учасниками процесу. Є принцип, якого я притримуюсь по життю: головне не ким ти був, а ким став.
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Всі в молодості ми робимо помилки, на те вона і молодість. Інша справа, що хтось робить висновки і змінює себе, а інших життя не вчить і вони залишаються в парадигмі минулого. У кожного є вибір і він завжди за нами.
Я кожен раз кажу молодим тренерам, які починають свій шлях в новому для себе амплуа, що, по-перше кожен повинен вирішити, наскільки йому це потрібно. Не всі можуть стати тренерами. Якщо ти пішов в цю професію, то, як і в будь-якій справі, треба постійно вдосконалювати свою компетентність, бути в інформаційному потоці. Все змінюється, треба бути усвідомленим і розвиватись постійно", – поділився Лазоренко в інтерв'ю Українському футболу.
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