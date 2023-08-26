"Гармаш и Хачериди на курсах для получения тренерской лицензии? Я не увидел никакой звездности, наглости, или пренебрежительности с их стороны. Передо мной сидели абсолютно адекватные и вежливые молодые люди, которые были активными участниками процесса. Есть принцип, которого я придерживаюсь по жизни: главное не кем ты был, а кем стал.

Гармаш, Хачериди и другие именитые игроки начали обучение на тренера

Все в молодости мы совершаем ошибки, на то она и молодость. Другое дело, что кто-то делает выводы и меняет себя, а других жизнь не учит и они остаются в парадигме прошлого. У каждого есть выбор и он всегда за нами.

Я каждый раз говорю молодым тренерам, которые начинают свой путь в новом для себя амплуа, что, во-первых каждый должен решить, насколько ему это нужно. Не все могут стать тренерами. Если ты пошел в эту профессию, то, как и в любом деле, надо постоянно совершенствовать свою компетентность, быть в информационном потоке. Все меняется, надо быть осознанным и развиваться постоянно", – поделился Лазоренко в интервью Украинскому футболу.

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