"Ніякого контракту я зі Штурмом не підписував. Просто тренуюсь у складі цієї команди. Це – правда. Решта інформації – ні. Я не прив'язаний до цього колективу, скажімо так. Ніяких зобов'язань не маю. Хочу – перебуваю тут, в Штурмі, хочу – ні. Підтримую фізичну форму, виключно для себе.

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Чи планую поновити професіональну кар'єру? З великим футболом я зав’язав ще кілька років тому. Занадто велика пауза вже. Чи є бажання грати футбол зараз? Життя покаже. Наразі нічого не загадую наперед. Тренуюсь, підтримую форму. Поживемо – побачимо", – поділився Хачеріді в інтерв'ю sport-express.

Нагадаємо, що Євген розірвав контракт з Динамо Брест ще у січні 2021 року, та з того часу не виступав на професіональному рівні. Раніше повідомлялось, що Хачеріді був внесений до заявки аматорського Штурму.

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