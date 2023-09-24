"Никакого контракта я со Штурмом не подписывал. Просто тренируюсь в составе этой команды. Это – правда. Остальная информация – нет. Я не привязан к этому коллективу, скажем так. Никаких обязательств не имею. Хочу – нахожусь здесь, в Штурме, хочу – нет. Поддерживаю физическую форму, исключительно для себя.

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Планирую возобновить профессиональную карьеру? С большим футболом я завязал еще несколько лет назад. Слишком большая пауза уже. Есть ли желание играть футбол сейчас? Жизнь покажет. Сейчас ничего не загадываю наперед. Тренируюсь, поддерживаю форму. Поживем – увидим", – поделился Хачериди в интервью sport-express.

Напомним, что Евгений разорвал контракт с Динамо Брест еще в январе 2021 года, и с тех пор не выступал на профессиональном уровне. Ранее сообщалось, что Хачериди был внесен в заявку любительского Штурма.

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