"Якщо знайти команду, то, думаю, десяти днів мені б вистачило, щоб бути в бойовій готовності. Просто я зараз переважно займаюся без м'яча, а це зовсім інше, ніж на звичайному тренуванні в колективі. Коли визначусь із новою командою? Не все залежить від мене. Як тільки з'явиться гідна пропозиція, я буду готовий зануритися в повноцінну роботу.

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Чи були пропозиції від українських клубів? Так. Дзвонили, питали. Була і конкретика, але не зовсім те, що я хочу. Повернення в Динамо? Чому б і ні? Але в це мало віриться, оскільки зараз в команді ставка робиться на молодь. Думаю, до цього питання повертатися неактуально", – розповів Хачеріді в інтерв'ю Команда№1.

Зауважимо, Хачеріді став вільним агентом нещодавно. 2020-й рік він проводив у Динамо Брест, де зіграв 21 матч. Також Євген має досвід виступів за ПАОК та Волинь, а найбільшу частину кар'єри провів у Динамо – майже 240 поєдинків.

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