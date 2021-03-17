"Если найти команду, то, думаю, десяти дней мне бы хватило, чтобы быть в боевой готовности. Просто я сейчас в большей степени занимаюсь без мяча, а это совсем другое, чем на обычной тренировке в коллективе. Когда определюсь с новой командой? Не все зависит от меня. Как только появится достойное предложение, я буду готов окунуться в полноценную работу.

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Были ли предложения от украинских клубов? Да. Звонили, спрашивали. Была и конкретика, но не совсем то, что я хочу. Возвращение в Динамо? Почему бы и нет? Но в это мало верится, поскольку сейчас в команде ставка делается на молодежь. Думаю, к этому вопросу возвращаться неактуально", – рассказал Хачериди в интервью Команда№1.

Отметим, Хачериди стал свободным агентом недавно. 2020-й год он проводил в Динамо Брест, где сыграл 21 матч. Также Евгений имеет опыт выступлений за ПАОК и Волынь, а наибольшую часть карьеры провел в Динамо – почти 240 поединков.

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