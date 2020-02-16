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Хачеріді порівняв Ракицького і ван Дейка

16 лютого 13:39 849 Читать на русском
Хачеріді порівняв Ракицького і ван Дейка
Євген Хачеріді / ФК Динамо Брест

Український захисник брестського Динамо Євген Хачеріді поділився думками щодо екс-футболіста Шахтаря Ярослава Ракицького.

"Ярік – топ, однозначно. І зараз, і раніше. Всі знають, що у нього передача найкраща у світі, напевно. Здається, лише ван Дейк може такі передачі робити. Діма Чигринський теж добре володів передачами. Але кращого за Ракицького по виконанню передач не бачив.

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Щодо його слабких сторін... У захисника маленького зросту, мені здається, з відбором завжди є проблеми. Але все одно він хороший захисник, топ-захисник. І на даний момент один з найкращих. Якщо брати Східну Європу, то номер 1, однозначно", – сказав Хачеріді у коментарі YouTube-каналу Трендець.

Нагадаємо, Хачеріді приєднався до білоруської команди восени минулого року, але його контракт набув чинності 1 січня. Захисник тривалий час перебував без ігрової практики – востаннє він виходив на поле в офіційному матчі наприкінці 2018 року. Новий чемпіонат Білорусі розпочнеться у березні.

Ракицький покинув донецький Шахтар у січні 2019 року і за 10 млн євро перейшов у російський Зеніт.

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Відеоновини Ярослав Ракицький Ярослав Ракицький Євген Хачеріді Євген Хачеріді Дмитро Чигринський Дмитро Чигринський Вірджил ван Дейк Вірджил ван Дейк
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