Бурда порівняв ігрові вміння Хачеріді та Ракицького

Захисник Динамо Микита Бурда розповів, на кого з українських футболістів намагався рівнятися.

"І на Хачеріді, і на Ракицького. На мою думку, Женя міг грати в топ-клубі, як і Ракицький. Ярик був сильнішим в ігрових моментах, добре розвивав атаку, а Женя – король повітря і в боротьбі був непоступливий.

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Драговіч? Ми об'єктивно не знаємо всіх нюансів, що у нього відбувалося в Лестері і що відбувається зараз в Байєрі. Драговіч з Відою були приблизно одного рівня, я б навіть сказав, рівноцінні гравці.

Друзі в Шахтарі? Ні з ким не зідзвонююся. У збірній чудова атмосфера. Всі спілкуються. Зрозуміло, кияни частіше проводять час між собою, а "гірники" – між собою. Але мікроклімат в цілому на високому рівні. Це ще одна велика заслуга Шевченка. Він згуртував колектив. Збірна неймовірно дружня", – сказав Бурда в інтерв'ю журналу "Футбол".

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