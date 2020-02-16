Хачериди сравнил Ракицкого и ван Дейка

Украинский защитник брестского Динамо Евгений Хачериди поделился мыслями относительно экс-футболиста Шахтера Ярослава Ракицкого.

"Ярик – топ, однозначно. И сейчас, и раньше. Все знают, что у него передача лучшая в мире, наверное. Кажется, только ван Дейк может такие передачи делать. Дима Чигринский тоже хорошо владел передачами. Но лучшего Ракицкого по выполнению передач не видел.

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Относительно его слабых сторон... У защитника маленького роста, мне кажется, с отбором всегда есть проблемы. Но все равно он хороший защитник, топ-защитник. И на данный момент один из лучших. Если брать Восточную Европу, то номер 1, однозначно", – сказал Хачериди в комментарии YouTube-каналу Трендец.

Напомним, Хачериди присоединился к белорусской команде осенью прошлого года, но его контракт вступил в силу лишь 1 января. Защитник долгое время находился без игровой практики – последний раз он выходил на поле в официальном матче в конце 2018 года. Новый чемпионат Беларуси начнется в марте.

Ракицкий покинул донецкий Шахтер в января 2019 года и за 10 млн евро перешел в российский Зенит.

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