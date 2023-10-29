"Скажу чесно – команда не так болісно сприйняла поразку, як мені хотілося б. Не хочу сказати нічого поганого, але я був у роздягальні і, звичайно, гравці розчаровані. Але особливо після такого чудового матчу та такого результату, хотілося б бачити більше засмучення, більше гніву, більше розчарування. Це певна проблема.

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Повинно бути більше емоцій, особливо коли ти програєш і знаєш, що можеш грати краще, досягти більшого у певних ситуаціях. Відсутність реакції, зрештою, позначається і полі. Ми повинні зробити великий крок уперед у цьому плані, інакше Реал чи навіть Жирона від нас відірвуться.

Я приїхав сюди не для того, щоб програвати такі матчі. На мені як на досвідченому гравцеві також лежить відповідальність не допустити, щоб команда дозволяла собі певні речі. Ні. Ми повинні чинити опір", – резюмував Ґюндоґан у коментарі Optus Sport.

Нагадаємо, у минулому сезоні німець став володарем треблу з Ман Сіті, а влітку прийняв запрошення Барселони. Саме Ґюндоґан відкрив рахунок в Класіко, проте дубль Беллінгема змусив Барсу капітулювати. Відставання від Реала і Жирони складає 4 очки.

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