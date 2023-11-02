Після поразки Барселони в Ель Класіко півзахисник "блаугранас" розкритикував деяких партнерів по команді за відсутність реакції в роздягальні на невдалий результат у принциповому матчі. Німець був незадоволений тим, що деякі гравці Барси втупилися в телефоні і дозволяли собі сміятися з коментарів в Інтернеті.

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Як інформує COPE, у четвер, 2 листопада, Гюндоган перед тренуванням отримав спеціальний дозвіл від Хаві і порозумівся перед партнерами по команді. Ілкай заявив, що подібна критика вважалася нормою після поразок у Манчестер Сіті під керівництвом Пепа Гвардіоли – такі ситуації допомагають команді зростати.

Нагадаємо, після поразки від Реала Гюндоган заявив: "Хотілося б бачити більше засмучення, більше гніву, більше розчарування після такої поразки. Це певна проблема. Має бути більше емоцій, особливо коли ти програєш і знаєш, що можеш грати краще, домогтися більшого в певних ситуаціях. Відсутність реакції, зрештою, позначається і на полі. Ми маємо зробити великий крок уперед у цьому плані, інакше Реал або навіть Жирона від нас відірвуться".

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