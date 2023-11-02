После поражения Барселоны в Эль Класико полузащитник "блаугранас" раскритиковал некоторых партнёров по команде за отсутствие реакции в раздевалке на неудачный результат в принципиальном матче. Немец был недоволен тем, что некоторые игроки Барсы уставились в телефоне и позволяли себе смеяться с комментариев в Интернете.

Гюндоган уничтожил игроков Барсы за реакцию на поражение Реалу – команда Цыганкова и Довбика стала мерилом позора

Как информирует COPE, в четверг, 2 ноября, Гюндоган перед тренировкой получил специальное разрешение от Хави и объяснился перед партнёрами по команде. Илкай заявил, что подобная критика считалась нормой после поражений в Манчестер Сити под руководством Пепа Гвардиолы – такие ситуации помогают команде расти.

Напомним, после поражения от Реала Гюндоган заявил: "Хотелось бы видеть больше огорчения, больше гнева, больше разочарования после такого поражения. Это определенная проблема. Должно быть больше эмоций, особенно когда ты проигрываешь и знаешь, что можешь играть лучше, добиться большего в определенных ситуациях. Отсутствие реакции, в конце концов, сказывается и на поле. Мы должны сделать большой шаг вперед в этом плане, иначе Реал или даже Жирона от нас оторвутся".

Беллингем в одиночку обыграл Барселону – крутые голы тащат Реал из ада и шокируют Цыганкова с Довбиком, странные судьи