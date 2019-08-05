Гюндоган продовжить контракт з Манчестер Сіті

Півзахисник Манчестер Сіті Ілкай Гюндоган вирішив підписати нову угоду з "містянами".

Гюндоган незабаром пролонгує контракт з Ман Сіті. Німецький хавбек роздумував над відходом з клубу на правах вільного агента після завершення терміну дії поточної угоди влітку 2020-го. Однак все ж вирішив пов'язати наступні роки кар'єри з чемпіоном Англії, інформує The Times.

Манчестер Сіті узгодив з Ювентусом обмін відомими фулбеками з доплатою

Манчестер Сіті отримав позитивний сигнал від Ілкая та розпочав переговори щодо продовження співпраці. Сторони повинні укласти новий контракт протягом кількох наступних тижнів. 28-річний хавбек після матчу за Суперкубок Англії заявив, що рішення незабаром буде відоме.

Гюндоган перейшов у Манчестер Сіті влітку 2016-го з дортмундської Борусії та виграв під керівництвом Пепа Гвардіоли два титули АПЛ.

Новий мотор Гвардіоли, трофей для Почеттіно, авантюра МЮ – ключові придбання АПЛ липня-2019