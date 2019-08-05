Манчестер Сіті узгодив з Ювентусом обмін відомими фулбеками з доплатою

Чемпіони Англії та Італії завершують гучну угоду, після якої може постраждати Зінченко.

Авторитетні джерела в обох країнах повідомляють, що Манчестер Сіті та Ювентус остаточно домовилися про обмін правими захисниками – Жоау Канселу їде в Англію, а Даніло відправляється в Італію. Угода закрита.

За інформацією The Guardian і Sky Sport Italia, Манчестер Сіті доплатить за португальця 30 мільйонів євро. La Gazzetta dello Sport повідомляє про 35 млн додаткової компенсації на користь Ювентуса.

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Що стосується умов особистих контрактів: Канселу в Англії отримуватиме 4,5 млн євро на рік плюс бонуси, а Даніло піде на зниження зарплатні – 3,5 млн щорічно в Італії. Обидва футболісти укладуть контракти до 2024-го року.

Нагадаємо, що Канселу був основним правим захисником Ювентуса, однак Макс Аллегрі деколи експериментував і ставив його на ліву бровку. Пеп Гвардіола може придумати щось схоже, якщо Кайл Вокер і Олександр Зінченко продовжать виступати, як у вчорашньому матчі з Ліверпулем – перший був супер, а другий провалювався під Салахом.

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