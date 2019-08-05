Гюндоган продлит контракт с Манчестер Сити

Полузащитник Манчестер Сити Илкай Гюндоган решил подписать новое соглашение с "горожанами".

Гюндоган вскоре пролонгирует контракт с Манчестер Сити. Немецкий хавбек размышлял над уходом из клуба на правах свободного агента после завершения срока действия текущего соглашения летом 2020-го. Но все же решил связать последующие годы карьеры с чемпионом Англии, информирует The Times.

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Манчестер Сити получил позитивный сигнал от Илкая и начал переговоры о продолжении сотрудничества. Стороны должны заключить новый контракт в течение нескольких следующих недель. 28-летний хавбек после матча за Суперкубок Англии заявил, что решение вскоре будет известно.

Гюндоган перешел в Манчестер Сити летом 2016-го из дортмундской Боруссии и выиграл под руководством Пепа Гвардиолы два титула АПЛ.

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