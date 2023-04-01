Сіті пропустив першим (за Ліверпуль забив Салах), однак ще в першому таймі відігрався, а по перерві оформив розгром, забивши ще тричі. 4:1 – команда Гвардіоли продовжує переслідувати Арсенал у чемпіонських перегонах АПЛ.

Друга поспіль поразка мерсисайдців у відеоогляді матчу Манчестер Сіті – Ліверпуль – 4:1

У трансляцію потрапив момент, як тренер Манчестер Сіті поводився після першого гола своєї команди. Хосеп Гвардіола почав святкувати влучний удар Хуліана Альвареса просто перед гравцями Ліверпуля. Якщо Константінос Цімікас продемонстрував вражаючу холоднокровність, не відреагувавши на емоції Пепа, то з Артуром Мело все було інакше.

Бразилець, який досі не зіграв за Ліверпуль жодного матчу в АПЛ, потиснув руку Гвардіолі, привітавши тренера суперників із голом у ворота своєї команди. Після цього хавбек ще й посміхнувся і щось сказав іспанському наставнику. Що саме – невідомо (гравець прикрив рот рукою).

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