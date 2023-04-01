Манчестер Сіті приймав Ліверпуль у центральному матчі 29 туру АПЛ. Дивіться відео голів і огляд матчу на "Футбол 24".

Підопічні Пепа Гвардіоли намагаються наздогнати у турнірній таблиці Арсенал. Щоб не відставати від лідера АПЛ, Манчестер Сіті треба було здобувати перемогу. Матч розпочався з голу Салаха, але "містяни" швидко оговталися і через 10 хвилин зрівняли рахунок.

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Після перерви підопічні Гвардіоли згадали, що вони господарі поля, і продовжили насідати на ворота гостей. Де Брюйне вивів свою команду вперед, а через сім хвилин Ґюндоґан подвоїв перевагу "містян". Крапку в матчі поставив Гріліш.

Таким чином, Манчестер Сіті здобув свою 100-у домашню перемогу в англійській Прем'єр-лізі під керівництвом Пепа Гвардіоли у своєму 128-му матчі на Етіхаді. Ліверпуль програв у другому матчі поспіль в АПЛ.

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