Сити пропустил первым (за Ливерпуль забил Салах), однако еще в первом тайме отыгрался, а после перерыва оформил разгром, забив еще трижды. 4:1 – команда Гвардиолы продолжает преследовать Арсенал в чемпионской гонке АПЛ.

Второе подряд поражение мерсисайдцев в видеообзоре матча Манчестер Сити – Ливерпуль – 4:1

В трансляцию попал момент, как тренер Манчестер Сити вел себя после первого гола своей команды. Хосеп Гвардиола начал праздновать точный удар Хулиана Альвареса прямо перед игроками Ливерпуля. Если Константинос Цимикас продемонстрировал поразительное хладнокровие, не отреагировав на эмоции Пепа, то с Артуром Мело все было иначе.

Бразилец, до сих пор не сыгравший за Ливерпуль ни одного матча в АПЛ, пожал руку Гвардиоле, поздравив тренера соперников с голом в ворота своей команды. После этого хавбек еще и улыбнулся и что-то сказал испанскому наставнику. Что именно – неизвестно (игрок прикрыл рот рукой).

Манчестер Сити без вариантов разбил Ливерпуль – Грилиш и Марез в огне, чемпион мира заставил забыть о Холанде