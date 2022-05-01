Головний тренер "містян" Пеп Гвардіола прокоментував розгром Лідса (4:0) у 35-му турі АПЛ, який залишив його команду у чемпіонській гонці з Ліверпулем.

"Усі футболісти проявили себе чудово з огляду на складнощі, з якими ми зіткнулися. У Лідса були небезпечні контратаки в останні 25 хвилин, але ми провели справді добрий матч.

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Ми вже багато разів були у своєму теперішньому становищі (у боротьбі за титул – прим.). Тут річ не у тиску. Все просто: треба виграти усі матчі, щоб стати чемпіонами. Якщо не вийде, чемпіоном стане Ліверпуль.

Ми маємо ще багато складних поєдинків попереду. Треба відновитися та вирушати у Мадрид на матч Ліги чемпіонів", – цитує Гвардіолу BBC.

За 4 тури до кінця першості Манчестер Сіті випереджає команду Юргена Клоппа лише на 1 заліковий бал. Ціна помилки у наступних зустрічах дуже велика для будь-якої з команд.

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