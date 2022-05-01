Напередодні у 35-му турі англійської Прем'єр-ліги Манчестер Сіті розгромив Лідс 4:0 і знову очолив турнірну таблицю, випереджаючи Ліверпуль на одне очко.

Манчестер Сіті розгромив Лідс і знову залишив Ліверпуль позаду – Зінченко вийшов на фінальну частину

Початок матчу ознаменувала чергова спеціальна акція на підтримку України – гравці обох команд вийшли на розминку у футболках з написами "Ukraine", "No war" та голубом миру в синьо-жовтих кольорах.

Український захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко розпочав поєдинок у запасі, однак з'явився на полі на 60-й хвилині, замінивши травмованого Натана Аке. Наш співвітчизник зіграв у спеціальних бутсах, на які виднілися прапор України та напис "Glory to Ukraine" ("Слава Україні").

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