"Слава Україні!": Зінченко зіграв матч АПЛ в особливих бутсах, гравці Ман Сіті та Лідса підтримали акцію (фото)
Український легіонер Манчестер Сіті Олександр Зінченко намагається буквально кожним своїм кроком нагадувати про події на батьківщині.
Напередодні у 35-му турі англійської Прем'єр-ліги Манчестер Сіті розгромив Лідс 4:0 і знову очолив турнірну таблицю, випереджаючи Ліверпуль на одне очко.
Манчестер Сіті розгромив Лідс і знову залишив Ліверпуль позаду – Зінченко вийшов на фінальну частину
Початок матчу ознаменувала чергова спеціальна акція на підтримку України – гравці обох команд вийшли на розминку у футболках з написами "Ukraine", "No war" та голубом миру в синьо-жовтих кольорах.
Український захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко розпочав поєдинок у запасі, однак з'явився на полі на 60-й хвилині, замінивши травмованого Натана Аке. Наш співвітчизник зіграв у спеціальних бутсах, на які виднілися прапор України та напис "Glory to Ukraine" ("Слава Україні").
Росія напала на Україну: легіонер Шахтаря їде до Яремчука, Ярмоленко допомагає рідному Чернігову (LIVE)