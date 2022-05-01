Главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола прокомментировал разгром Лидса (4:0) в 35-м туре АПЛ, оставивший его команду в чемпионской гонке с Ливерпулем.

"Все футболисты проявили себя прекрасно, учитывая сложности, с которыми мы столкнулись. У Лидса были опасные контратаки в последние 25 минут, но мы провели действительно хороший матч.

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Мы уже много раз были в своем нынешнем положении (в борьбе за титул – прим .). Здесь дело не в давлении. Все просто: нужно выиграть все матчи, чтобы стать чемпионами. Если не получится, чемпионом станет Ливерпуль.

У нас еще много сложных поединков впереди. Надо восстановиться и отправляться в Мадрид на матч Лиги чемпионов", – цитирует Гвардиолу BBC .

За 4 тура до конца первенства Манчестер Сити опережает команду Юргена Клоппа всего на 1 зачётный балл. Цена ошибки в следующих встречах очень велика для любой из команд.