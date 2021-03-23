Іспанець запросив у свій штаб групу астрофізиків, повідомляє Daily Mail. Серед них Лорі Шоу – відомий експерт у цій галузі і колишній радник казначейства Великобританії.

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Ціль Гвардіоли – максимально детально дослідити зміни простору та пересування футболістів під час різних ситуацій на полі. Запрошені астрофізики підготували новітню 3D-програму, яка моделює тисячі різних сценаріїв та їхній подальший розвиток. Тренувальні поля Ман Сіті обвішані камерами, які відслідковують кожен рух футболістів, а потім переносять їх в режим реального матчу. Не виключена поява штучного інтелекту, який точно відтворюватиме дії суперника і допоможе краще готуватися до поєдинків.

Додамо, що зусилля Гвардіоли дають очевидний результат. Манчестер Сіті мчить до титулу чемпіона АПЛ, дійшов до вирішальних стадій кубкових змагань, а в Лізі чемпіонів готується до зустрічі з Борусією Д в 1/4 фіналу.

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