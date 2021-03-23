Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола в очередной раз доказал свою помешательство на совершенствовании игрового процесса.

Испанец пригласил в свой штаб группу астрофизиков, сообщает Daily Mail. Среди них Лори Шоу – известный эксперт в этой области и бывший советник казначейства Великобритании.

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Цель Гвардиолы – максимально подробно исследовать изменения пространства и передвижения футболистов во время различных ситуаций на поле. Приглашенные астрофизики подготовили новую 3D-программу, которая моделирует тысячи различных сценариев и их дальнейшее развитие. Тренировочные поля Манчестер Сити обвешаны камерами, которые отслеживают каждое движение футболистов, а затем переносят их в режим реального матча. Не исключено появление искусственного интеллекта, который точно воспроизводит действия соперника и поможет лучше готовиться к поединкам.

Добавим, что усилия Гвардиолы дают очевидный результат. Манчестер Сити мчится к титулу чемпиона АПЛ, дошел до решающих стадий кубковых соревнований, а в Лиге чемпионов готовится к встрече с Боруссией Д в 1/4 финала.

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