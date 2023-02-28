"Чи буде Манчестер Юнайтед претендентом на титул? Якщо витратять ще трохи більше грошей, то можна буде сказати, що команда повернулася. Вони ж не витрачали, чи не так? Це нормально. Манчестер Юнайтед знаходиться в тому положенні, в якому повинен бути. Реальність така, що дві команди, Ліверпуль і ми, показали неймовірні результати.

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Коли я приїхав до Англії, думав, що Манчестер Юнайтед завжди буде поруч зі своєю історією. Тен Хаг виконує неймовірну роботу. І гравці, ви бачите, наскільки вони віддані справі, як усі разом працюють. Коли ви п'ять-шість років не виграли жодного титулу, це вам потрібно.

Я пам'ятаю, коли виграли наш перший Кубок ліги, всі були схвильовані. Для гравців та персоналу це було чимось новим. Вчетверте реакція була приблизно такою: "Що ж, ще один. Все гаразд, звичайний день в офісі". Це нормально", – цитує Гвардіолу The Guardian

Нагадаємо, що Манчестер Юнайтед переміг Ньюкасл в фіналі Кубка англійської ліги. "Червоні дияволи" завоювали перший трофей за п'ять років. Наразі в турнірній таблиці АПЛ команда Тен Хага посідає третє місце, відстаючи від Манчестер Сіті на шість очок.

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