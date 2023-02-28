"Будет ли Манчестер Юнайтед претендентом на титул? Если потратят еще немного больше денег, можно будет сказать, что команда вернулась. Они ведь не тратили, не правда ли? Это нормально. Манчестер Юнайтед находится в положении, в котором должен быть. Реальность такова, что две команды, Ливерпуль и мы, показали невероятные результаты.

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Когда я приехал в Англию, думал, что Манчестер Юнайтед всегда будет рядом со своей историей. Тен Хаг делает невероятную работу. И игроки, вы видите, насколько они преданы делу, как все вместе работают. Если вы пять-шесть лет не выиграли ни одного титула, вам это нужно.

Я помню, когда выиграли наш первый Кубок лиги, все были взволнованы. Для игроков и персонала это было в новинку. В четвертый раз реакция была примерно такой: "Что ж, еще один. Все хорошо, обычный день в офисе". Это нормально", – цитирует Гвардиолу The Guardian

Манчестер Юнайтед победил Ньюкасл в финале Кубка английской лиги. "Красные дьяволы" завоевали первый трофей за пять лет. В турнирной таблице АПЛ команда Тен Хага занимает третье место, отставая от Манчестер Сити на шесть очков.

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