РБ Лейпциг розписав нічию з Манчестер Сіті (1:1) в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Звіт про гру читайте на "Футбол 24".

"Футбол 24" спільно з партнером HLIBNY DAR розповідає, як Манчестер Сіті отримав серйозний бій від РБ Лейпциг і поставив під загрозу вихід у чвертьфінал Ліги чемпіонів.

Нулі, поки кожен у своїй стихії

Манчестер Сіті їхав у Німеччину в статусі явного фаворита. Навіть без де Брюйне та Ляпорта клас "містян" в декілька разів вищий, ніж клас суперника. Марко Розе вирішив додати Лейпцигу надійності та випустив на флангах оборони більш захисних виконавців – Клостерманн і Хальстенберг мали стримувати Гріліша та Мареза. А Пеп Гвардіола обрав асиметричну схему, в якій правий фулбек значно активніше підключався до атак.

Гості відразу взяли м'яч під контроль і будували затяжні атаки. Володіння доходило до 85%. Однак дивідендів це не приносило, адже Лейпциг дуже грамотно захищався. Манчестер Сіті просто вперся в стіну. Щільні редути саксонців обмежували варіанти розвитку атак, тому підопічним Гвардіоли доводилося гальмувати та перетримувати м'яч. Одностороння гра без моментів – такою була перша чверть зустрічі.

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Сіті скористався подарунком

Ключ до воріт Лейпцига виявився простим – потрібно було віддати м'яч саксонцям. Вони чітко знали, що робити в позиційній обороні, але страшно губилися з м'ячем. Шлагер обрізав всю команду перед штрафним майданчиком, подарувавши Сіті легкий гол. Гріліш зіграв на перехопленні, а Марез розстріляв ворота.

Після цього гості відкотилися ближче до власних воріт і не особливо форсували події. У Лейпцига ж моментів взагалі не було, навіть підходів не було (два дотики в чужому штрафному за весь перший тайм). Єдиний удар Вернера гострим не назвеш – Родрі та Гріліш були ближчими до того, аби подвоїти рахунок.

Тотальне переродження Лейпцига

Марко Розе у перерві вніс необхідні корективи та вирівняв гру. По-перше, його команда отримала підказки та почала більш-менш непогано розпоряджатися м'ячем. Зникла паніка, "бики" взялися карати Сіті за розбитий пресинг. Результат миттєвий – 65% на 35% за володінням і 4:1 за ударами в перші 20 хвилин.

По-друге, тренер РБ ідеально вгадав з заміною. На правий фланг вийшов Хенрікс, який несподівано став наконечником саксонських атак. Партнери стягували "містян" на протилежний фланг і виводили Бена на удар. Після навісу Хенрікс пробив над поперечиною, а після тонкого пасу Собослая трішки не влучив у дальній кут.

Пасивний Гвардіола догрався

На іншій бровці Вернер і Собослай карали Вокера за високу позицію та успішно йшли в дриблінг. А потім з'явився лідер Нкунку, який тільки-тільки відновився від пошкодження. Це означало ще більше складних завдань для захисту "містян". Гвардіола затягнув з реакцію (0 замін) та просто дивився, як його команду возять.

Гол у відповідь став справою часу. Точний удар Собослая з "дев'ятки" витягнув Едерсон, але вже в наступній атаці бразильському голкіперу довелося витягати м'яч з сітки. Гвардіол виграв повітря під час подачі кутового та головою забив. Хорват засмутив, можливо, свій майбутній клуб. Сіті посилено цікавиться Йошком.

Лише тоді Манчестер Сіті прокинувся та вперше за довгий час побіг в атаку. Ініціативу взяв Гріліш, який намагався обігрувати та створив момент для Гюндогана. Німці спокійно втримали нічию та зберегли непогані шанси на чвертьфінал. А Пеп близький до чергового фіаско в Лізі чемпіонів. Матч-відповідь відбудеться 14 березня в Манчестері.