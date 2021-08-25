Керманич англійського Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола вже визначився, коли попрощається з вболівальниками на Етіхаді.

Титулований фахівець зібрався покинути "містян" після завершення дії чинного контракту в 2023 році, повідомляє El Chiringuito TV.

Кейн остаточно назвав клуб, за який виступатиме в сезоні 2021/22

"Я планую зробити перерву після семи років на чолі Манчестер Сіті. Я хотів би тренувати національну збірну на чемпіонаті Європи, Копа Амеріка чи чемпіонаті світу", – заявив іспанець.

Нагадаємо, що Хосеп Гвардіола очолив Манчестер Сіті влітку 2016-го. На чолі англійського гранда він вже здобув 10 трофеїв, зокрема, 3 титули чемпіона Англії.

Арсенал іде на дно, синхронні невдачі свідків Європейської Суперліги, побоїще в Рив'єрі – огляд вікенду