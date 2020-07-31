Гвардіола зізнався, які навички Сілви буде неможливо замінити у Манчестер Сіті

"Підписати когось з його методом, способом і якістю гри буде дуже складно, особливо знаючи його конкурентоспроможність.

Давід Сілва може опинитися в Італії

Його майстерність унікальна і особливо, його здатність рухатися в обмеженому просторі неймовірна. Що мене найбільше здивувало, дізнавшись його за ці чотири роки разом, так це його величезна конкурентоспроможність, коли Давід на полі і за його межами", – сказав Гвардіола для DAZN.

Нагадаємо, 34-річний Давід Сілва оголосив, що покине Манчестер Сіті після завершення нинішнього сезону. Іспанець провів у таборі "містян" 10 років.

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