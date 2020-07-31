Гвардиола признался, какие навыки Силвы будет невозможно заменить в Манчестер Сити

"Подписать кого-то с его методом, способом и качеством игры будет очень сложно, особенно зная его конкурентоспособность.

Давид Силва может оказаться в Италии

Его мастерство уникально и особенно его способность двигаться в ограниченном пространстве невероятная. Что меня больше всего удивило, узнав его за эти четыре года вместе, так это его огромная конкурентоспособность, когда Давид на поле и за его пределами", – сказал Гвардиола для DAZN.

Напомним, 34-летний Давид Силва объявил, что покинет Манчестер Сити после завершения нынешнего сезона. Испанец провел в лагере "горожан" 10 лет.

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