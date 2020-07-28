Давід Сілва може опинитися в Італії

Багаторічний лідер англійського Манчестер Сіті Давід Сілва може оформити несподіваний переїзд до італійської Серії А.

Новий сезон ветеран може розпочати в складі римського Лаціо, стверджує AS.

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Керівництво "орлів" нібито вже веде перемовини з Сілвою. Ідея потенційного трансферу належить керманичу римлян Сімоне Індзагі. Раніше хавбек мав пропозиції з батьківщини, МЛС, а також Близького Сходу. Зокрема, ним активно цікавляться еміратські Шабаб Аль-Ахлі та Аль-Наср.

У сезоні 2019/20 Давід Сілва провів 38 матчів у всіх турнірах, у яких забив 6 м'ячів і віддав 11 результативних передач. На Етіхаді досвідчений іспанець провів 10 сезонів.

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