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Гвардіола жорстко відповів на поради журналістів щодо вибору складу

09:33 1404 Читать на русском
Гвардіола жорстко відповів на поради журналістів щодо вибору складу
Хосеп Гвардіола / Reuters

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола відповів журналістам, які намагаються нав'язати своє бачення вибору гравців.

 

"Послухайте, ми прийняли розклад змагань, ігри відбуваються кожні 2-3 дні.

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Але, будь ласка, не розповідайте тренерам, яких футболістів потрібно обирати для складу, це наша робота. Вони роблять те, що хочуть робити, і ми будемо тут. У будь-який день, у будь-який час ми приїдемо на матч. Але немає жодної необхідності у тому, щоб говорити нам, яких гравців потрібно задіювати. Це – наш клопіт", – цитує Гвардіолу Sporf.

Нагадаємо, сьогодні Манчестер Сіті вдома зіграє повторний матч півфіналу Кубка англійської ліги проти Манчестер Юнайтед. У першому поєдинку "містяни" перемогли з рахунком 3:1.

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