Гвардіола жорстко відповів на поради журналістів щодо вибору складу

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола відповів журналістам, які намагаються нав'язати своє бачення вибору гравців.

"Послухайте, ми прийняли розклад змагань, ігри відбуваються кожні 2-3 дні.

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Але, будь ласка, не розповідайте тренерам, яких футболістів потрібно обирати для складу, це наша робота. Вони роблять те, що хочуть робити, і ми будемо тут. У будь-який день, у будь-який час ми приїдемо на матч. Але немає жодної необхідності у тому, щоб говорити нам, яких гравців потрібно задіювати. Це – наш клопіт", – цитує Гвардіолу Sporf.

Нагадаємо, сьогодні Манчестер Сіті вдома зіграє повторний матч півфіналу Кубка англійської ліги проти Манчестер Юнайтед. У першому поєдинку "містяни" перемогли з рахунком 3:1.

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