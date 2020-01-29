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Гвардиола жестко ответил на советы журналистов по выбору состава

09:33 13 Читати українською
Гвардиола жестко ответил на советы журналистов по выбору состава
Хосеп Гвардиола / Reuters

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола ответил журналистам, которые пытаются навязать свое видение выбора игроков.

 

"Послушайте, мы приняли расписание соревнований, игры проходят каждые 2/3 дня.

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Но, пожалуйста, не рассказывайте тренерам, каких футболистов нужно выбирать для состава, это наша работа. Они делают то, что хотят делать, и мы будем здесь. В любой день, в любое время мы приедем на матч. Но нет никакой необходимости в том, чтобы говорить нам, каких игроков нужно задействовать. Это – наша проблема", – цитирует Гвардиолу Sporf.

Напомним, сегодня Манчестер Сити дома сыграет ответный матч полуфинала Кубка английской лиги против Манчестер Юнайтед. В первом поединке "горожане" победили со счетом 3:1.

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