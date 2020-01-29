Гвардиола жестко ответил на советы журналистов по выбору состава

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола ответил журналистам, которые пытаются навязать свое видение выбора игроков.

"Послушайте, мы приняли расписание соревнований, игры проходят каждые 2/3 дня.

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Но, пожалуйста, не рассказывайте тренерам, каких футболистов нужно выбирать для состава, это наша работа. Они делают то, что хотят делать, и мы будем здесь. В любой день, в любое время мы приедем на матч. Но нет никакой необходимости в том, чтобы говорить нам, каких игроков нужно задействовать. Это – наша проблема", – цитирует Гвардиолу Sporf.

Напомним, сегодня Манчестер Сити дома сыграет ответный матч полуфинала Кубка английской лиги против Манчестер Юнайтед. В первом поединке "горожане" победили со счетом 3:1.

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