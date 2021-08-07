"Це було для мене такою ж несподіванкою, як і для всіх. Лапорта чітко пояснив причини.

Гвардіола однозначно оцінив шанси Манчестер Сіті підписати Мессі

Як уболівальник Барселони, я б хотів, щоб він завершив у цьому клубі. Я просто неймовірно вдячний йому, він найвидатніший гравець з тих, що я бачив у своєму житті", – цитує Гвардіолу журналіст Джеймс Дакер у Twitter.

Нагадаємо, іспанський фахівець долучився до розквіту Мессі, Гвардіола тренував аргентинця у Барселоні (2008-2012 роки).

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