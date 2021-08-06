Чемпіони Англії не збираються втручатися у боротьбу за Ліонеля Мессі, який залишився вільним агентом.

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"Ми витратили гроші на Джека Гріліша, і саме він буде носити футболку з номером 10. Ми впевнені щодо нього. Наш клуб був переконаний, що Мессі залишається в Барселоні... Наразі Лео не входить у наші плани", – цитує Гвардіолу інсайдер Фабріціо Романо.

Додамо, що ПСЖ вважається головним претендентом на підписання Мессі, який вчора остаточно покинув Барселону.

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