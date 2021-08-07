"Это было для меня такой же неожиданностью, как и для всех. Лапорта четко объяснил причины.

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Как болельщик Барселоны, я бы хотел, чтобы он завершил в этом клубе. Я просто невероятно благодарен ему, он самый выдающийся игрок из тех, что я видел в своей жизни", – цитирует Гвардиолу журналист Джеймс Дакер в Twitter.

Напомним, испанский специалист приклалас к расцвету Месси, Гвардиола тренировал аргентинца в Барселоне (2008-2012 годы).

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