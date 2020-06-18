Клоунада Давіда Луїса і марний героїзм Лєно у відеоогляді матчу Манчестер Сіті – Арсенал – 3:0

Манчестер Сіті розгромив Арсенал в рамках 28 туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Манчестер Сіті – Арсенал.

Ман Сіті захопив ініціативу з перших хвилин, щоправда, до гострих моментів доходило рідко. Голкіпер Арсенала Бернд Лєно впевнено впорався зі штрафним ударом де Брюйне, обвідним від Стерлінга і рандеву з Марезом. Справжньою катастрофою для "канонірів" став вихід Давіда Луїса замість травмованого Пабло Марі на 24 хвилині. Вже у компенсований час бразилець елементарно не влучив по м'ячу, дозволивши Стерлінгу все ж пробити Лєно.

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На цьому "феєрія" Луїса не закінчилась. Минуло п'ять хвилин після виходу команд з роздягалень, а центрбек Арсенала "привіз" пенальті і пішов відпочивати знову – пряма червона. Покарання реалізував де Брюйне. Манчестер Сіті почав економити сили на наступний матч, але все ж оформив розгром лондонців. Молодий Фоден добив м'яч у сітку після пострілу Агуеро, чергового сейву Лєно і відскоку від стійки – 3:0.