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Клоунада Давіда Луїса і марний героїзм Лєно у відеоогляді матчу Манчестер Сіті – Арсенал – 3:0

09:36 - Читать на русском
Клоунада Давіда Луїса і марний героїзм Лєно у відеоогляді матчу Манчестер Сіті – Арсенал – 3:0
Манчестер Сіті – Арсенал – 3:0 – відео голів та огляд матчу

Манчестер Сіті розгромив Арсенал в рамках 28 туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Манчестер Сіті – Арсенал.

45+2’ Рахім Стерлінг
51’ Кевін де Брюйне
90+2’ Філ Фоден
 
Давід Луїс 50’
45+2’ Рахім Стерлінг
50’ Давід Луїс
51’ Кевін де Брюйне
90+2’ Філ Фоден

Ман Сіті захопив ініціативу з перших хвилин, щоправда, до гострих моментів доходило рідко. Голкіпер Арсенала Бернд Лєно впевнено впорався зі штрафним ударом де Брюйне, обвідним від Стерлінга і рандеву з Марезом. Справжньою катастрофою для "канонірів" став вихід Давіда Луїса замість травмованого Пабло Марі на 24 хвилині. Вже у компенсований час бразилець елементарно не влучив по м'ячу, дозволивши Стерлінгу все ж пробити Лєно.

Ман Сіті розгромив Арсенал: дно "гуннерів", епохальний провал Давіда Луїса, топ-матч Лєно та перформанс КДБ і Стерлінга

На цьому "феєрія" Луїса не закінчилась. Минуло п'ять хвилин після виходу команд з роздягалень, а центрбек Арсенала "привіз" пенальті і пішов відпочивати знову – пряма червона. Покарання реалізував де Брюйне. Манчестер Сіті почав економити сили на наступний матч, але все ж оформив розгром лондонців. Молодий Фоден добив м'яч у сітку після пострілу Агуеро, чергового сейву Лєно і відскоку від стійки – 3:0.

blog_ava
Ман Сіті розгромив Арсенал: дно "гуннерів", епохальний провал Давіда Луїса, топ-матч Лєно та перформанс КДБ і Стерлінга
03:19
3749
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Манчестер Сіті - Арсенал Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія Відеоновини Арсенал Арсенал АПЛ
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