Манчестер Сіті розгромив Арсенал у грі з трьома травмами та епічною клоунадою Давіда Луїса

Матч 28-го туру АПЛ між Манчестер Сіті та Арсеналом перетворився у побиття "канонірів".

Центральний матч понеділка в Англії ще до стартового свистка розчарував відсутністю Зінченка в основі, але то, як говорить класик, таке. Куди більш сумно виглядали перші півгодини двобою: Арсенал залишився без двох слотів для замін, вимушено знявши травмованих на рівному місці Джаку та Марі – Сіті ж нічого, крім удару Де Брюйне зі штрафного під поперечину (сейв Лєно), в цей період не створив. "Каноніри" про атаку не думали взагалі.

В якусь мить здалося, що гості підлаштувалися під темп суперника й впевнено відбиватимуть його слабенькі атаки, однак "містяни" розкрили слабкі місця Арсенала – фланги оборони. Так, на 34-й хвилині Стерлінг змістився з кута карного майданчика, обійшов Беллеріна й пробив під дальню стійку – Лєно парирував. За хвилину Давід Сілва отримав проникний пас від Жезуса на лівий край штрафного й вистрілив у дотик, а ще через дві хвилини Марез вийшов сам на сам з голкіпером на правому краю – в обох випадках Лєно рятував.

На 39-й хвилині у зоні між лівим центрбеком та фулбеком опинилася діра, в яку увірвався Стерлінг – Рахім перекинув воротаря, але м'яч пройшов над воротами. Зрештою, Арсенал догрався: у компенсований до першого тайму час Давід Луїс невдало прийняв подачу по флангу на Стерлінга – м'яч просто відскочив від захисника, і Раз, вивалившись сам на сам з Лєно, розстріляв його з мінімальної дистанції. 1:0.

Всі надії на веселий другий тайм були поховані зі стартовим свистком. Ще після виносу Едерсона на Жезуса під вихід один на один на 48-й хвилині стало зрозуміло, що пахне смаженим, але Габі трішки не встиг до м'яча. Тоді ж з правого краю штрафного вистрілив Де Брюйне, але удар прийняв Тірні. Третій підхід до воріт був смертельним: Едерсон вибив сферу на правий фланг, звідки пішла скидка на Мареза – Ріяд обійшов Луїса на ривку й був збитий у карному майданчику. Манчестер Сіті отримав пенальті і гол Де Брюйне, а Арсенал – вилучення Давіда Луїса. 2:0. На 52-й хвилині. При тому, що Давід вийов на поле на 24-й.

"Містяни", однак, не пішли добивати гостей. В наступні 20 хвилин вони мляво розкатували м'яч на чужій половині поля, тримаючи його 81% ігрового часу й не даючи Арсеналу можливосты хоча б за центр перейти. Моментів при цьому не виникало, крім дальнього удару Жезуса в руки Лєно на 59-й хвилині та відбитого пострілу Де Брюйне з правого краю штрафного на 69-й – після цього Кевіна, як і кількох інших лідерів, зняли з гри. Мікель Артета провів потрійну заміну, кинувши у бій Ляказетта, Нелсона та Мейтленд-Найлса, але вони нічим не допомогли.

На 70-х хвилинах Манчестер Сіті свою тактику не змінив, створивши всього один момент зі стандарту (але там і пауз було багацько): Стерлінг вирішив не бити й не подавати, а хитро покотити м'яч повз стінку на правий край штрафного, звідки потужно вистрілив Гюндоган – Лєно парирує. На 80-й же "містяни" залишились у меншості внаслідок грубого виходу Едерсона – голкіпер зніс Еріка Гарсію, якому надавали допомогу близько восьми хвилин. Захисника винесли на ношах, а замін у Гвардіоли вже не було.

Як не дивно, але в рівних складах Манчестер забігав краще. Арбітр додав 11 хвилин до основного часу, і господарі провели їх у численних контратаках, просто розриваючи Арсенал. На 90+2-й це завершилось третім взяттям воріт: Агуеро та Стерлінг вибігли на чужу половину, обігралися двома пасами перед штрафним, після чого Серхіо пробив у правий кут – стійка врятувала "канонірів", але на добиванні опинився Фоден! Міг і четвертий гол прилетіти, однак постріл Бернарду Сілви після зміщення з флангу пройшов поруч з дальнім кутом, а Кун після виходу сам на сам поцілив у сітку із зовнішнього боку воріт. Зрештою, фінальний свисток зафіксував розгром лондонців – 3:0.

Таким чином, Манчестер Сіті набрав 60 очок, залишившись на другій позиції в турнірній таблиці з відривом від третьої в сім залікових балів. Арсенал, маючи в активі 40 пунктів, посідає дев'яту сходинку.