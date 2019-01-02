Гвардіола vs Клопп: повна історія протистояння геніальних тренерів сьогодення

"Футбол 24" знайомить з історією поєдинків двох великих тренерів нашого часу – Хосепа Гвардіоли та Юргена Клоппа.

Хосеп Гвардіола та Юрген Клопп протистояли один одному 15 разів у офіційних матчах. Частіше переможцем з дуелі виходив німець – 8 перемог (враховуємо овертайми і серії пенальті) проти 5, ще дві нічиї.

Герр Юрген є найбільш незручним суперником для Гвардіоли. Він – єдиний тренер, який має проти Пепа позитивну статистику після 10+ очних матчів. Каталонець не обігрував опонента з 2017-го.

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Їхнє протистояння розпочалося в Німеччині, коли Гвардіола прийшов за новими викликами в Баварію. З того часу Клопп з дортмундською Борусією не досягав великих успіхів на внутрішній арені.

Потім епіцентр дуелі перемістився на північний захід Англії: Клопп почав прививати футбольний хеві-метал Ліверпулю, а Гвардіола – будувати барселону в Манчестер Сіті.

Всі поєдинки Гвардіоли та Клоппа

1. Борусія Д – Баварія – 4:2 (26.07.2013. Суперкубок Німеччини)

Хосеп Гвардіола тільки очолив Баварію і в першому ж матчі програв Юргену Клоппу трофей. Борусія частково помстилася за поразку в фіналі Ліги чемпонів-2012/13, від якої пройшло кілька місяців.

2. Борусія Д – Баварія – 0:3 (23.11.2013. Бундесліга)

Пеп швидко призвичаївся до німецького футболу. Вже у листопаді його Баварія на виїзді переграла Борусію Клоппа, яка на той момент мала 7-матчеву безпрограшну лігову серію в Der Klassiker.

3. Баварія – Борусія Д – 0:3 (12.04.2014. Бундесліга)

Гвардіола з першої спроби підкорив Бундеслігу. Однак Борусія в другому колі приїхала на "Альянц-Арену" вже до чемпіона і осоромила його. Навіть без Лєвандовскі – поляк раніше повідомив, що наприкінці сезону змінить Дортмунд на Мюнхен, тому залишився в запасі.

4. Борусія Д – Баварія – 0:2 (дод.час) (17.05.2014. Кубок Німеччини)

"Золотий дубль" гвардіолівської Баварії. У фіналі Кубка Німеччини "ротен" дотиснули дортмундців в овертаймах. Перший сезон фейс-ту-фейс Юргена і Пепа завершився на користь іспанця.

5. Борусія Д – Баварія – 2:0 (12.09.2014. Суперкубок Німеччини)

Клопп вдруге поспіль обіграв Гвардіолу в Суперкубку. Хосеп зі своїм гіперекспериментальним складом не зміг нічого протиставити БД. Лєвандовскі ще не почав забивати за Баварію, а Обамеянг вже приміряв роль лідера атак Борусії. У цьому матчі в активі габонця гол+пас.

6. Баварія – Борусія Д – 2:1 (01.11.2014. Бундесліга)

Борусія провалила той сезон Бундесліги (7 місце). "Джмелі" страждали від травм і конфліктів. Команді потрібні були нові ідеї, складалося враження, що Клопп себе вичерпав. У таких умовах ні про яку конкуренцію з Баварією мова не йшла.

7. Борусія Д – Баварія – 0:1 (04.04.2015. Бундесліга)

В другому колі чемпіонату Баварія знову обіграла "шваргельбен" – переможний гол колишній команді забив Роберт Лєвандовскі.

8. Баварія – Борусія Д – 1:1, по пен – 0:2 (28.04.2015. Кубок Німеччини)

Клопп на завершення німецької епохи протистояння з Пепом обіграв його у півфіналі ДФБ-Покаль. У серії післяматчевих пенальті Баварію підкосила епідемія неточності – Лам, Алонсо, Гьотце та Нойєр схибили та подарували герру Юргену шанс піти з Борусії з титулом. Він його змарнував – у фіналу Кубка сильнішим був Вольфсбург.

9. Ліверпуль – Манчестер Сіті – 1:0 (31.12.2016. АПЛ)

Перша зустріч Клоппа та Гвардіоли на Туманному Альбіоні припала на останній день 2016 року. Ліверпуль Юргена переміг і відірвався від Манчестер Сіті Хосепа в турнірній таблиці, а німець вперше в кар'єрі завершив календарний рік у лізі вище за Гвардіолу.

10. Манчестер Сіті – Ліверпуль – 1:1 (19.03.2017. АПЛ)

Перший ліговий матч між командами Гвардіоли і Клоппа, який закінчився нічиєю. На чемпіонський титул ніхто з них тоді не замахнувся, а боротьбу за Лігу чемпіонів виграли обоє, залишивши за спиною Арсенал.

11. Манчестер Сіті – Ліверпуль – 5:0 (09.09.2017. АПЛ)

У наступному сезоні Хосеп Гвардіола розпочав ходу за трофеєм АПЛ. У 4 турі ніхто, звичайно, ще не знав, що іспанець настільки ідеально налагодив роботу свого механізму. Манчестер Сіті змолов Ліверпуль без шансів, з таким великим рахунком Клопп ще не програвав своєму візаві. Єдине (але варте уваги) виправдання німецького коуча щодо результату цього матчу – раннє вилучення Мане.

12. Ліверпуль – Манчестер Сіті – 4:3 (14.01.2018. АПЛ)

На "Енфілді" Клопп взяв реванш у Гвардіоли в неймовірному матчі, завдавши Манчестер Сіті першої (одної з двох) поразки в тому сезоні АПЛ. Все могло завершитися розгромом у відповідь, але "містяни" врятували честь свого наставника. Ну а Юрген Клопп знову вийшов вперед за статистикою в очних поєдинках проти Хосепа Гвардіоли.

Ліверпуль у шаленому матчі із 7 голами завдав Манчестер Сіті першої поразки в сезоні АПЛ

13. Ліверпуль – Манчестер Сіті – 3:0 (04.04.2018. Ліга чемпіонів)

У квітні минулого року протистояння вийшло на континентальну арену – генії зустрілися в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Перша половина дуелі завершилася тотальним фіаско Гвардіоли. Три пропущені голи за стартові 30 хвилин – герр Юрген дав своєму візаві черговий майстерклас.

14. Манчестер Сіті – Ліверпуль – 1:2 (10.04.2018. Ліга чемпіонів)

Пеп був налаштований на камбек у матчі-відповіді. Його підопічні забили швидкий гол і мали подвоїти перевагу, однак арбітр відібрав у Сіті "чистий" м'яч, зафіксувавши неіснуючий офсайд. Гвардіола дійсно мав шанси на історичну ремонтаду, але Ліверпуль відразу по перерві швидким голом Салаха знову все вирішив на користь Клоппа. "Червоні" продовжили шлях до київського фіналу Ліги чемпіонів, де поступилися Реалу.

15. Ліверпуль – Манчестер Сіті – 0:0 (07.10.2018. АПЛ)

Рідкісна нічия безкомпромісної битви Клоппа та Гвардіоли – ще й без голів. На той момент здавалося, що Пеп взагалі не розуміє, як можна зупинити Ліверпуль Юргена. Німець щоразу був сильнішим і хитрішим, а його футболісти краще виконували план. У жовтні Манчестер Сіті зумів зупинити мерсисайдців і був близьким до того, щоб завдати Ліверпулю єдиної поразки в цьому сезоні АПЛ (Марез на останніх хвилинах не реалізував пенальті). Щоправда, Пеп не зіграв у свій яскравий футбол, "містяни" не були схожі на себе.

Шукаючи протидію Клоппу, Гвардіола, як здається зі сторони, не почувається впевнено і комфортно. Останнім часом все безуспішно. У 2018-му жодна з 4 спроб переграти німця не була вдалою, а єдина перемога в Англії над Юргеном – наслідок вилучення Мане та гри в більшості протягом 2/3 матчу.

Тренери висловлюють один одному неймовірну повагу та називають команди свого суперника найкращими в світі. На сьогодні це головне тренерське протистояння Англії і, можливо, світу. Нова серія – 3 січня на Етіхаді. Гвардіола спробує завадити чемпіонській ході Ліверпуля.

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