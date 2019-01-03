Два автоголи, що не відбулися, та шедевр Агуеро – Манчестер Сіті перемагає Ліверпуль після першого тайму

Манчестер Сіті в поєдинку 21-го туру АПЛ приймає вдома Ліверпуль. Проміжний звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Англія, Прем'єр-ліга, 21-й тур

Манчестер Сіті – Ліверпуль – 1:0 (LIVE)

Гол: Агуеро, 40

Манчестер Сіті – Ліверпуль – відео гола

Активніше матч розпочали господарі, які з перших хвилин побігли в атаку й рішуче взялися пресингувати суперника. Переважно свої атаки Сіті будував через лівий фланг, де Сане постійно втікав від Александер-Арнольда. До 9-ї хвилини Ліверпуль через тотальний пресинг "містян" навіть не міг перейти середину поля. Та вже перша атака "червоних" могла стати гольовою: звичайний навіс із правого флангу в автогол ледь не перевтілив Фернандінью, але Едерсон впорався з рикошетом від співвітчизника.

Натхненний цим епізодом Ліверпуль на кілька хвилин перехопив ініціативу й спробував затиснути Сіті на власній половині поля. Та ця спроба мерсисайдців не була вдалою. Команда Гвардіоли почала виманювати Ліверпуль із лінії оборони, щоб Стерлінг і Сане могли втекти у вільні зони на флангах. Кілька разів такі атаки могли мати успіх, але до прострілів молодих англійця та німця центрбеки "червоних" виявилися готовими.

Манчестер Сіті – Ліверпуль: онлайн-трансляція матчу АПЛ

Та на 18-й хвилині відкривати рахунок зобов'язаний був Ліверпуль. Салах класним пасом вивів Мане віч-на-віч із кіпером, сенегалець напевне бив у дальній кут, але влучив у стійку, а далі Стоунз із Едерсоном ледь не організували автогол року – захисник, вибиваючи м'яч, влучив ним у голкіпера, а потім лише дивом зумів винести його з лінії воріт. Як показав пізніше повтор, "червоним" до забитого м'яча не вистачило лічених міліметрів.

Поступово гра перейшла в спокійніше русло, яке час від часу намагалася порушити атакувальна лінія Ман Сіті. Давід Сілва міг забивати після пасу Стерлінга на 28-й хвилині, але завозився з м'ячем у штрафному майданчику й втратив нагоду. Та "містяни" все ж встигли забити під завісу тайму: затяжна атака манкуніанців зрештою завершилася тим, що Агуеро прийняв м'яч на лінії воротарського майданчика, втік від зустрічі з Ловреном і неймовірно сильним ударом просто "прошив" Аліссона.

Ліверпуль спробував відігратися до перерви, але кілька підходів "червоних" до воріт суперника були розбиті оборонними редутами Сіті. Тим цікавішим буде другий тайм протистояння...