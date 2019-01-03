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Два автоголи, що не відбулися, та шедевр Агуеро – Манчестер Сіті перемагає Ліверпуль після першого тайму

22:49 175 Читать на русском
Два автоголи, що не відбулися, та шедевр Агуеро – Манчестер Сіті перемагає Ліверпуль після першого тайму
Манчестер Сіті – Ліверпуль: звіт

Манчестер Сіті в поєдинку 21-го туру АПЛ приймає вдома Ліверпуль. Проміжний звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Англія, Прем'єр-ліга, 21-й тур

Манчестер Сіті – Ліверпуль – 1:0 (LIVE)

Гол: Агуеро, 40

Манчестер Сіті – Ліверпуль – відео гола

Активніше матч розпочали господарі, які з перших хвилин побігли в атаку й рішуче взялися пресингувати суперника. Переважно свої атаки Сіті будував через лівий фланг, де Сане постійно втікав від Александер-Арнольда. До 9-ї хвилини Ліверпуль через тотальний пресинг "містян" навіть не міг перейти середину поля. Та вже перша атака "червоних" могла стати гольовою: звичайний навіс із правого флангу в автогол ледь не перевтілив Фернандінью, але Едерсон впорався з рикошетом від співвітчизника.

Натхненний цим епізодом Ліверпуль на кілька хвилин перехопив ініціативу й спробував затиснути Сіті на власній половині поля. Та ця спроба мерсисайдців не була вдалою. Команда Гвардіоли почала виманювати Ліверпуль із лінії оборони, щоб Стерлінг і Сане могли втекти у вільні зони на флангах. Кілька разів такі атаки могли мати успіх, але до прострілів молодих англійця та німця центрбеки "червоних" виявилися готовими.

Манчестер Сіті – Ліверпуль: онлайн-трансляція матчу АПЛ

Та на 18-й хвилині відкривати рахунок зобов'язаний був Ліверпуль. Салах класним пасом вивів Мане віч-на-віч із кіпером, сенегалець напевне бив у дальній кут, але влучив у стійку, а далі Стоунз із Едерсоном ледь не організували автогол року – захисник, вибиваючи м'яч, влучив ним у голкіпера, а потім лише дивом зумів винести його з лінії воріт. Як показав пізніше повтор, "червоним" до забитого м'яча не вистачило лічених міліметрів.

Поступово гра перейшла в спокійніше русло, яке час від часу намагалася порушити атакувальна лінія Ман Сіті. Давід Сілва міг забивати після пасу Стерлінга на 28-й хвилині, але завозився з м'ячем у штрафному майданчику й втратив нагоду. Та "містяни" все ж встигли забити під завісу тайму: затяжна атака манкуніанців зрештою завершилася тим, що Агуеро прийняв м'яч на лінії воротарського майданчика, втік від зустрічі з Ловреном і неймовірно сильним ударом просто "прошив" Аліссона.

Ліверпуль спробував відігратися до перерви, але кілька підходів "червоних" до воріт суперника були розбиті оборонними редутами Сіті. Тим цікавішим буде другий тайм протистояння...

Англія21 турЕтіхад Стедіум (Манчестер)

Манчестер Сіті - Ліверпуль: Четвер 03 січня 2019

Манчестер Сіті

live 65'
1 : 0
Ліверпуль
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Манчестер Сіті - Ліверпуль Ліверпуль Ліверпуль Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія
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