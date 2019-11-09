Гвардиола vs Клопп: полная история противостояния гениальных тренеров нашего времени

"Футбол 24" знакомит с историей поединков двух великих тренеров нашего времени – Хосепа Гвардиолы и Юргена Клоппа.

Хосеп Гвардиола и Юрген Клопп противостояли друг другу 17 раз в официальных матчах. Чаще победителем из дуэли выходил немец – 8 побед (учитываем овертаймы и серии пенальти) против 7, еще две ничьи.

Герр Юрген является самым неудобным соперником для Гвардиолы. Он – единственный тренер, который имеет против Пепа положительную статистику после 10+ очных матчей. Однако в 2019-м каталонец дважды обыграл своего визави.

Их противостояние началось в Германии, когда Гвардиола пришел за новыми вызовами в Баварию. С тех пор Клопп с дортмундской Боруссией не добивался больших успехов на внутренней арене.

Затем эпицентр дуэли переместился на северо-запад Англии: Клопп начал прививать футбольный хэви-метал Ливерпулю, а Гвардиола – строить барселону в Манчестер Сити.

Все поединки Гвардиолы и Клоппа

1. Боруссия Д – Бавария – 4:2 (26.07.2013. Бундеслига)

Хосеп Гвардиола только возглавил Баварию и в первом же матче проиграл Юргену Клоппу трофей. Боруссия частично отомстила за поражение в финале Лиги чемпонив-2012/13, от которой прошло несколько месяцев.

2. Боруссия Д – Бавария – 0:3 (23.11.2013. Бундеслига)

Пеп быстро привык к немецкому футболу. Уже в ноябре его Бавария на выезде переиграла Боруссию Клоппа, которая на тот момент имела 7-матчевую беспроигрышную лиговую серию в Der Klassiker.

3. Бавария – Боруссия Д – 0:3 (12.04.2014. Бундеслига)

Гвардиола с первой попытки покорил Бундеслигу. Однако Боруссия во втором круге приехала на "Альянц-Арену" уже к чемпиону и осрамила его. Даже без Левандовски – поляк ранее сообщил, что в конце сезона сменит Дортмунд на Мюнхен, поэтому остался в запасе.

4. Боруссия Д – Бавария – 0:2 (доп.время) (17.05.2014. Кубок Германии)

"Золотой дубль" гвардиоловской Баварии. В финале Кубка Германии "ротэн" дожали дортмундцев в овертайме. Первый сезон фейс-ту-фейс Юргена и Пепа завершился в пользу испанца.

5. Боруссия Д – Бавария – 2:0 (12.09.2014. Суперкубок Германии)

Клопп второй раз подряд обыграл Гвардиолу в Суперкубке. Хосеп со своим гиперэкспериментальным составом не смог ничего противопоставить БД. Левандовски еще не начал забивать за Баварию, а Обамеянг уже примерил роль лидера атак Боруссии. В этом матче в активе габонцев гол+пас.

6. Бавария – Боруссия Д – 2:1 (01.11.2014. Бундеслига)

Боруссия провалила тот сезон Бундеслиги (7 место). "Шмели" страдали от травм и конфликтов. Команде нужны были новые идеи, создавалось впечатление, что Клопп себя исчерпал. В таких условиях ни о какой конкуренции с Баварией не было и речи.

7. Боруссия Д – Бавария – 0:1 (04.04.2015. Бундеслига)

Во втором круге чемпионата Бавария снова обыграла "шваргельбен" – победный гол бывшей команде забил Роберт Левандовски.

8. Бавария – Боруссия Д – 1:1, по пен – 0:2 (28.04.2015. Кубок Германии)

Клопп на конец немецкой эпохи противостояния с Пепом обыграл его в полуфинале ДФБ-Покал. В серии послематчевых пенальти Баварию подкосила эпидемия неточности – Лам, Алонсо, Гетце и Нойер ошиблись и подарили герру Юргену шанс уйти из Боруссии с титулом. Он его потерял – в финале Кубка сильнее был Вольфсбург.

9. Ливерпуль – Манчестер Сити – 1:0 (31.12.2016. АПЛ)

Первая встреча Клоппа и Гвардиолы на Туманном Альбионе пришлась на последний день 2016 года. Ливерпуль Юргена победил и оторвался от Манчестер Сити Хосепа в турнирной таблице, а немец первый и последний раз в карьере завершил календарный год в лиге выше Гвардиолы.

10. Манчестер Сити – Ливерпуль – 1:1 (19.03.2017. АПЛ)

Первый лиговый матч между командами Гвардиолы и Клоппа, который закончился ничьей. На чемпионский титул никто из них тогда не замахнулся, а борьбу за Лигу чемпионов выиграли оба, оставив за спиной Арсенал.

11. Манчестер Сити – Ливерпуль – 5:0 (09.09.2017. АПЛ)

В следующем сезоне Хосеп Гвардиола начал поход за трофеем АПЛ. В 4 туре никто, конечно, не знал, что испанец настолько идеально наладил работу своего механизма. Манчестер Сити оставил Ливерпуль без шансов, с таким крупным счетом Клопп еще не проигрывал своему визави. Единственное (но стоящее внимания) оправдание немецкого коуча относительно исхода этого матча – раннее удаление Мане.

12. Ливерпуль – Манчестер Сити – 4:3 (14.01.2018. АПЛ)

На Анфилде Клопп взял реванш у Гвардиолы в невероятном матче, нанеся Манчестер Сити первое (одно из двух) поражение в этом сезоне АПЛ. Все могло закончиться разгромом в ответ, но "горожане" спасли честь своего наставника. Ну а Юрген Клопп вышел вперед по статистике в очных поединках против Хосепа Гвардиолы.

Ливерпуль в бешеном матче с 7 голами нанес Манчестер Сити первое поражение в сезоне АПЛ

13. Ливерпуль – Манчестер Сити – 3:0 (04.04.2018. Лига чемпионов)

В апреле прошлого года противостояние вышло на континентальную арену – гении встретились в 1/4 финала Лиги чемпионов. Первая половина дуэли завершилась полным фиаско Гвардиолы. Три пропущенных гола за стартовые 30 минут – герр Юрген дал своему визави очередной мастеркласс.

14. Манчестер Сити – Ливерпуль – 1:2 (10.04.2018. Лига чемпионов)

Пеп был настроен на камбэк в ответном матче. Его подопечные забили быстрый гол и должны были удвоить преимущество, однако арбитр отобрал у Сити "чистый" мяч, зафиксировав несуществующий офсайд. Гвардиола действительно имел шансы на историческую ремонтаду, но Ливерпуль сразу после перерыва быстрым голом Салаха снова все решил в пользу Клоппа. "Красные" продолжили путь к киевскому финалу Лиги чемпионов, где уступили Реалу.

15. Ливерпуль – Манчестер Сити – 0:0 (07.10.2018. АПЛ)

Редкая ничья бескомпромиссной битвы Клоппа и Гвардиолы – еще и без голов. На тот момент казалось, что Пеп вообще не понимает, как можно остановить Ливерпуль Юргена. Немец всегда был сильнее и хитрее, а его футболисты лучше выполняли план. В октябре Манчестер Сити сумел остановить мерсисайдцев и был близок к тому, чтобы нанести Ливерпулю единственное поражение в этом сезоне АПЛ (Марез на последних минутах не реализовал пенальти). Правда, Пеп не сыграл в свой яркий футбол, "горожане" не были похожи на себя.

16. Манчестер Сити – Ливерпуль – 2:1 (03.01.2019. АПЛ)

Ключевой поединок в прошлогодней дикой чемпионской гонке. Ливерпуль имел солидный гандикап, но фиаско в очном матче стало роковым. Манчестер Сити после этого выдал грандиозную беспроигрышную серию, а мерсисайдцы потеряли победный ритм и подарили необязательные очки. Сам матч не был слишком зрелищным – много тактических решений и минимум рисков. Гвардиола доказал, что знает, как обыграть машину Клоппа.

17. Ливерпуль – Манчестер Сити – 1:1, по пен. – 4:5 (04.08.2019. Суперкубок Англии)

В Суперкубке Англии, который отличается низкой престижностью, соперники выдали яркое шоу. Манчестер Сити забил быстрый гол и лучше выглядел в первом тайме, а Ливерпуль в результате разумных корректив Клоппа доминировал после перерыва. Если оценивать в целом – мерсисайдцы заслужили трофей. Однако в серии пенальти более меткими были подопечные Пепа. Свой 11-метровый забил и Зинченко. Интересный нюанс – феерический матч провел Клаудио Браво, который завтра снова выйдет в составе "горожан" из-за травмы Эдерсона.

Тренеры выражают друг другу невероятное уважение и называют команды своего соперника лучшими. На сегодня это главное тренерское противостояние Англии и, возможно, мира. Новая серия – 10-го ноября на Анфилде. Гвардиола попытается помешать чемпионской ходе Ливерпуля.

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