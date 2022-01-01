"Арсенал був кращим. Нам протистояла команда, яка останніми роками не демонструвала тих результатів, на які очікувала. Цей сезон вони почали не дуже переконливо. Але зараз команда набрала ходу. Ми здобули 11 перемог поспіль. Це чудовий результат.

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Суперник мав шість днів для відпочинку після перемоги над Норвічем, а в нас було лише два дні на відновлення. Тому було важко, у нас не було енергії. Через це ми додали ще одного гравця в середину поля, щоб встановити контроль та здійснювати більше передач.

Нам було дуже непросто. Ця перемога далася нам дуже важко. Команда справді втомилася, але спромоглася знайти в собі сили переламати перебіг зустрічі. Ми намагаємося проаналізувати багато речей, але іноді монетка падає на ваш бік. Ми розуміємо, що означає обіграти Арсенал саме зараз. Тепер ми маємо час відпочити", – цитує Гвардіолу BBC.

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