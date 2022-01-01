Арсенал приймав Ман Сіті у 21-му турі Прем'єр-ліги (1:2). Звіт про матч 1 січня 2022 року читайте в цій новині на "Футбол 24".

Перший день 2022 року подарував відмінний матч Англійської Прем'єр-ліги. Поєдинок Арсенал – Манчестер Сіті розпочався о 14:30 за Києвом. Команда Гвардіоли набрала 50 пунктів і очолює турнірну таблицю. Востаннє "містяни" втрачали очки в АПЛ ще 30 жовтня, а їхня переможна серія в чемпіонаті налічувала вже 10 поєдинків. Арсенал теж у хорошій формі. Команда Мікеля Артети, який пропустив матч через коронавірус, виграла 4 останні поєдинки Прем'єр-ліги і піднялася в топ-4. У "канонірів" було 35 очок.

Олександр Зінченко несподівано опинився поза заявкою. Українець просидів у запасі попередній матч проти Брентфорда, а до того виходив у старті 5 разів поспіль. Журналіст повідомив про позитивний результат тесту на коронавірус у гравця збірної України. Клуб, щоправда, вказав, що Зінченко не повністю готовий до гри. У підсумку на позиції лівого захисника вийшов Аке, а Канселу, який пережив напад зловмисників, закривав правий фланг.

Ман Сіті створив перший момент (Жезус пробив повз ворота), але й Арсенал не відсиджувався у захисті. Обидві команди намагалися швидко проходити центр поля, уникаючи тривалого контролю м'яча. Одна з таких швидких атак господарів завершилася падінням Едегора після контакту з Едерсоном. Арбітр, як і VAR, вирішили, що голкіпер Сіті не фолив. Гості відповіли ще гостріше – Діаш після подачі Стерлінга випередив Ремсдейла, але не влучив у вже порожні ворота!

Обмін моментами продовжився. Едерсон врятував Сіті після удару Мартінеллі з кількох метрів, а де Брюйне з лінії штрафного пробив над дальньою дев'яткою. Але на 31-й хвилині Арсенал таки забив. Тірні віддав у штрафний на Букайо Сака, а віце-чемпіон Європи ударом в дотик поклав м'яч у лівий нижній кут!

"Каноніри" почали розривати суперника на контратаках – ще до кінця тайму Мартінеллі міг подвоїти перевагу лондонців, однак трохи не влучив у дальню дев'ятку. Бразилець самотужки створив ще один момент, пройшовши Канселу і Діаша, проте схибив. Зрештою, 1:0 після 45-ти хвилин – Арсенал, на відміну від Ман Сіті, у доволі рівній грі свій момент реалізував.

На старті другого тайму Ман Сіті отримав право на пенальті. Бернарду Сілва впав у боротьбі з Джакою, а рефері після перегляду повтору призначив 11-метровий, який реалізував Ріяд Марез.

І тут Арсенал лише дивом знову не вийшов вперед. Аке вибив м'яч з лінії воріт після невдалої зрізки від Ляпорта. Мартінеллі, добиваючи, пробив вище! Одразу після цього Габріел залишив "канонірів" у меншості, отримавши другу жовту. Цікаво, що першу картку захисник отримав за те, що наступав на 11-метрову позначку перед пенальті. Соте вилучення для гравців Арсенала в історії АПЛ – антирекордний показник.

У більшості Ман Сіті не створив по-справжньому гострих моментів, щоб вирвати перемогу, аж до 90+3 хвилини. Родрі з лінії воротарського таки прошив Ремсдейла і приніс гостям важку перемогу. Ман Сіті довів переможну серію в чемпіонаті до 11-ти матчів, а Арсенал програв команді Гвардіоли в 10-му поєдинку АПЛ поспіль. "Каноніри" провели хороший матч і цілком могли навіть виграти, але фарт був на боці гостей.

Манчестер Сіті зберіг лідерство, набравши 53 очки. У Арсенала 35 балів та 4 місце.

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