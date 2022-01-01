Манчестер Сити сумел победить Арсенал в рамках 21 тура АПЛ, забив решающий мяч в компенсированное время. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Арсенал яскраво розпочав гру та відкрив рахунок у зустрічі на 31 хвилині – Сака в дотик пробив після прострільної передачі Тірні. Ман Сіті виглядав кволо, але зрівняв рахунок – Джака завалив Бернарду Сілву в штрафному, а Марез реалізував пенальті.

Манчестер Сіті у компенсований час вирвав перемогу в Арсенала – пенальті та вилучення поховали "канонірів"

Майже одразу Габріел отримав другу жовту картку, проте рахунок лишався нічийним до компенсованого часу. Родріго вигриз перемогу для "містян", зреагувавши на рикошет після удару Ляпорта.

Таким чином, Манчестер Сіті набрав 53 очки та збільшив відрив від другого Челсі аж до 11 пунктів, а Арсенал з 35 балами розташувався на четвертій сходинці.