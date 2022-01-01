"Арсенал был лучше. Нам противостояла команда, в последние годы не демонстрировавшая тех результатов, на которые рассчитывала. Этот сезон они начали не очень убедительно. Но сейчас команда набрала ход.

Арсенал – Манчестер Сити – 1:2 – видео голов и обзор матча

У соперника было шесть дней для отдыха после победы над Норвичем, а у нас было всего два дня на восстановление. Поэтому было тяжело, у нас не было энергии. Поэтому мы добавили еще одного игрока в середину поля, чтобы установить контроль и производить больше передач.

Нам было очень тяжело. Эта победа далась нам очень тяжело. Команда действительно устала, но смогла найти в себе силы переломить ход встречи. Мы стараемся проанализировать многое, но иногда монетка падает на вашу сторону. Мы понимаем, что значит обыграть Арсенал именно сейчас. Теперь у нас есть время отдохнуть", – цитирует Гвардиолу BBC.

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