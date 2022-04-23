"Габріел Жезус, напевно, гравець матчу? Я вже казав, що якщо є одна людина у світовому футболі, яка заслуговує на такі ігрові вечори, то це він. Я впевнений, що немає жодної людини, яка б його знала та не раділа за нього.

Зінченко відзначився ювілейним асистом за Манчестер Сіті – відео результативної дії в матчі АПЛ

Ми дуже задоволені ним, і Жезус дуже допоміг нам виграти матч. Результативні передачі Зінченка та Де Брюйне були фантастичними, але Жезус повинен був перебувати в тому місці", – поділився Гвардіола на післяматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, Зінченко відзначився результативною передачею у поєдинку з Уотфордом (5:1), але головним героєм став Габріел Жезус, який оформив покер у ворота "шершнів".

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