"Габриэл Жезус, наверное, игрок матча? Я уже говорил, что если есть один человек в мировом футболе, который заслуживает таких игровых вечеров, то это он. Я уверен, что нет ни одного человека, который бы его знал и не радовался за него.

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Мы очень довольны им? и Жезус очень помог нам выиграть матч. Результативные передачи Зинченко и Де Брюйне были фантастическими, но Жезус должен был находиться в том месте", – поделился Гвардиола на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, Зинченко отметился результативной передачей в поединке с Уотфордом (5:1), но главным героем стал Габриэл Жезус, оформивший покер в ворота "шершней".

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