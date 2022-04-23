Манчестер Сіті розтрощив Уотфорд: ювілей результативності Зінченка, покер Жезуса й рекорд Англії
Манчестер Сіті з допомогою Олександра Зінченка переграв Уотфорд (5:1) у 34-му турі АПЛ. Звіт про зустріч читайте на Футбол 24.
Манчестер Сіті продовжує вести боротьбу з Ліверпулем за чемпіонство. До цього туру їх розділяв лише один заліковий бал, тому будь-яка осічка може у підсумку стати фатальною. Уотфорд, своєю чергою, застряг у зоні вильоту на передостанній сходинці й намагається врятуватись.
Хороший старт Зінченка, та герой – не він
Гвардіолі були недоступні Вокер, Стоунз та Аке, тому ліворуч в обороні очікувано з'явився Зінченко. Вже на першій хвилині Олександр у підкаті пішов проти Сарра. Над Ісмаїлом почаклували лікарі, але м'яч перейшов до Сіті, адже суперник українця перед тим був в офсайді. "Містяни" трохи порозігрували м'яч. Родрі перевів праворуч на Канселу, а той подав у штрафний. Сфера пролетіла усіх і опинилася в Зінченка.
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Наш захисник потужно прострілив, а Жезус вразив порожні ворота, просто підставивши ногу. Для українця це був ювілейний 10-й асист за англійський клуб! За кілька миттєвостей Сашко вже зупиняв Сарра перед власним штрафним, чим зірвав овації стадіону.
Сіті після гола взяв гру під свій контроль, намагаючись вертикальними передачами розрізати щільну оборону. Зінченко ж пробував активно підключатися в атаку й взаємодіяти з одноклубниками. Вже на екваторі тайму Гвардіола вдруге стрибав від радості. Де Брюйне отримав пас від Канселу на правому фланзі й подав, а Жезус головою оформив дубль.
Легка прогулянка Сіті продовжилась
До 28-ї хвилини Уотфорда в нападі не було видно. "Шершні", виборовши м'яч, розігнали швидку атаку лівим флангом. Бонавентуре розрізав оборону Сіті пасом на Камара, а Хассан пробив Едерсона. Інтрига ожила... та ненадовго. Стати героєм дуже хотів Жезус, який діяв ледь не по всьому периметру та був надактивним. Відібравши сферу в оборонців, він пасом знайшов Родрі. Хавбек з-за меж штрафного зльоту вгатив у дальню дев'ять. У Габріела два голи й асист за тайм.
По перерві нічого не змінилось. Вже на 30-й секунді Бен Фостер збив Жезуса у штрафному, а арбітр без вагань вказав на 11 метрів. Бразильський нападник сам підійшов до позначки і впевнено розвів кіпера з м'ячем по різних кутах. Для нього це перший хет-трик в англійській Прем'єр-лізі. Габріела неможливо було зупинити. На 54-й він спокійно забив вчетверте, завершивши атаку, яку в глибині розпочав Зінченко.
Затишшя перед Реалом
Опісля настало тривале затишшя. Хосеп Гвардіола у три слоти випустив Гюндогана замість Де Брюйне, Аке замість Ляпорта й Мареза замість Родрі. Вочевидь, іспанець вирішив приберегти сили своїх лідерів на прийдешній матч з Реалом. По грі було видно, що й сама команда вже думає про перший півфінал Ліги чемпіонів.
Попри це, Сіті тотально контролював м'яч у другій третині й розрізними пасами пробирався до воріт Фостера, але без особливої гостроти. Зінченко ж міг оформлювати асистентський дубль, чудово простріливши у штрафний, але Ріяд Марез у намаганнях зупинити м'яч заплутався й запоров нагоду відзначитись. Уотфорд пробував відповідати контратаками, але оборона Сіті чудово справлялась з немасованими набігами. Фінальний свисток зафіксував 5:1 на користь "містян".
Варто зауважити, що Манчестер Сіті 15-й раз поспіль переграв "шершнів", встановивши унікальне досягнення в історії англійського футболу: нікому ніколи не вдавалось обіграти одного і того ж суперника стільки разів поспіль. Завдяки перемозі підопічні Гвардіоли набрали 80 очок і залишились на вершині турнірної таблиці АПЛ. Тепер час готуватись до першого півфіналу Ліги чемпіонів проти мадридського Реала.
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