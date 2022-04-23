Манчестер Сіті продовжує вести боротьбу з Ліверпулем за чемпіонство. До цього туру їх розділяв лише один заліковий бал, тому будь-яка осічка може у підсумку стати фатальною. Уотфорд, своєю чергою, застряг у зоні вильоту на передостанній сходинці й намагається врятуватись.

Хороший старт Зінченка, та герой – не він

Гвардіолі були недоступні Вокер, Стоунз та Аке, тому ліворуч в обороні очікувано з'явився Зінченко. Вже на першій хвилині Олександр у підкаті пішов проти Сарра. Над Ісмаїлом почаклували лікарі, але м'яч перейшов до Сіті, адже суперник українця перед тим був в офсайді. "Містяни" трохи порозігрували м'яч. Родрі перевів праворуч на Канселу, а той подав у штрафний. Сфера пролетіла усіх і опинилася в Зінченка.

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Наш захисник потужно прострілив, а Жезус вразив порожні ворота, просто підставивши ногу. Для українця це був ювілейний 10-й асист за англійський клуб! За кілька миттєвостей Сашко вже зупиняв Сарра перед власним штрафним, чим зірвав овації стадіону.

Here’s that lung busting recovery from Zinchenko ?



Perfectly timed to prevent Sarr from having a shot when through 1 on 1



City now 2-1 up after another nicely worked goal scored by Jesus but Kamala has just pulled one back for Watford! pic.twitter.com/KtDGr6UmL8 — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) April 23, 2022

Сіті після гола взяв гру під свій контроль, намагаючись вертикальними передачами розрізати щільну оборону. Зінченко ж пробував активно підключатися в атаку й взаємодіяти з одноклубниками. Вже на екваторі тайму Гвардіола вдруге стрибав від радості. Де Брюйне отримав пас від Канселу на правому фланзі й подав, а Жезус головою оформив дубль.

Легка прогулянка Сіті продовжилась

До 28-ї хвилини Уотфорда в нападі не було видно. "Шершні", виборовши м'яч, розігнали швидку атаку лівим флангом. Бонавентуре розрізав оборону Сіті пасом на Камара, а Хассан пробив Едерсона. Інтрига ожила... та ненадовго. Стати героєм дуже хотів Жезус, який діяв ледь не по всьому периметру та був надактивним. Відібравши сферу в оборонців, він пасом знайшов Родрі. Хавбек з-за меж штрафного зльоту вгатив у дальню дев'ять. У Габріела два голи й асист за тайм.

По перерві нічого не змінилось. Вже на 30-й секунді Бен Фостер збив Жезуса у штрафному, а арбітр без вагань вказав на 11 метрів. Бразильський нападник сам підійшов до позначки і впевнено розвів кіпера з м'ячем по різних кутах. Для нього це перший хет-трик в англійській Прем'єр-лізі. Габріела неможливо було зупинити. На 54-й він спокійно забив вчетверте, завершивши атаку, яку в глибині розпочав Зінченко.

Затишшя перед Реалом

Опісля настало тривале затишшя. Хосеп Гвардіола у три слоти випустив Гюндогана замість Де Брюйне, Аке замість Ляпорта й Мареза замість Родрі. Вочевидь, іспанець вирішив приберегти сили своїх лідерів на прийдешній матч з Реалом. По грі було видно, що й сама команда вже думає про перший півфінал Ліги чемпіонів.

Попри це, Сіті тотально контролював м'яч у другій третині й розрізними пасами пробирався до воріт Фостера, але без особливої гостроти. Зінченко ж міг оформлювати асистентський дубль, чудово простріливши у штрафний, але Ріяд Марез у намаганнях зупинити м'яч заплутався й запоров нагоду відзначитись. Уотфорд пробував відповідати контратаками, але оборона Сіті чудово справлялась з немасованими набігами. Фінальний свисток зафіксував 5:1 на користь "містян".

Варто зауважити, що Манчестер Сіті 15-й раз поспіль переграв "шершнів", встановивши унікальне досягнення в історії англійського футболу: нікому ніколи не вдавалось обіграти одного і того ж суперника стільки разів поспіль. Завдяки перемозі підопічні Гвардіоли набрали 80 очок і залишились на вершині турнірної таблиці АПЛ. Тепер час готуватись до першого півфіналу Ліги чемпіонів проти мадридського Реала.

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