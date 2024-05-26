Хаві покине клуб після завершення сезону. Посаду головного тренера обійме Ганс-Дітер Флік. Через зміну тренера "кулес" хочуть прискорити планування трансферного вікна. Флік уже кілька разів спілкувався зі спортивним директором каталонців Деку, загалом їм удалося узгодити подальшу стратегію, однак із деяких питань, як і раніше, тривають дискусії.

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Як повідомляє Diario Sport, німець не бачить майбутнього в команді для Жоау Феліша та Жоау Канселу, які виступали за Барселону на правах оренди. Проте клуб продовжує думати, що збереження цих гравців може бути економічно вигідним.

Прихід з Атлетіко Жоау Феліша вже створив певні проблеми з Хаві, якому минулого літа довелося піти на компроміс, оскільки португалець не входив у його плани. Наразі агент гравця Жорже Мендеш уже підшукує інші варіанти продовження його кар'єри.

Сам Фелікс хотів би залишитися в команді, яка вважає продовження його оренди прийнятним варіантом, особливо в разі відходу Вітора Роке та Ансу Фаті. Флік же сподівається вивчити інші можливі кандидатури для посилення атаки.

Жоау Канселу високо цінують у клубі, вважаючи одним із найкращих на позиції крайнього захисника. Однак Флік висловив занепокоєння з приводу проблем під час гри в обороні у португальця. У зв'язку з цим він може запросити трансфер універсального захисника, здатного грати на обох флангах оборони. Таким чином, угода з Манчестер Сіті про викуп або продовження оренди Канселу залишається під питанням.

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