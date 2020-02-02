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Гвардиола: Удаление Зинченко стало ключевым в нашем поражении от Тоттенхэма

21:55 44 Читати українською
Гвардиола: Удаление Зинченко стало ключевым в нашем поражении от Тоттенхэма
Александр Зинченко / Getty Images

Главный тренер Манчестер Сити подытожил выступление своей команды в матче 25 тура АПЛ против Тоттенхэма (0: 2).

63’ Стевен Бергвейн
71’ Сон Хын Мин
 
Александр Зинченко 61’
61’ Александр Зинченко
63’ Стевен Бергвейн
71’ Сон Хын Мин

"Мы играли хорошо, но в итоге проиграли. Это произошло снова. Они нанесли два удара и забили дважды. У меня нет много слов об этом матче. Мы должны это принять и проанализировать. Это непросто, но мы действительно выступили хорошо, честно.

Фатальное удаление Зинченко в видеообзоре матча Тоттенхэм – Манчестер Сити – 2:0

Как я могу критиковать парней после такой игры? Было бы невероятной ошибкой сказать, что они плохие. Мы создали шансы и позволили сопернику немного. Несколько раз в этом сезоне такое случалось. Удаление стало ключевым моментом. Мы говорили парням, что во втором тайме стоит быть осторожным, у нас уже есть желтые карточки, а игра очень быстрая. У нас было все хорошо, пока Зинченко не удалили", – цитирует Гвардиолу ВВС.

Напомним, Тоттенхэм забил два своих мяча сразу после второй желтой карточки украинца, до этого преимуществом владел Манчестер Сити.

Зинченко ужасно подвел Манчестер Сити – удаление украинца привело к поражению от Тоттенхэма

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Тоттенхэм - Манчестер Сити Англия Хосеп Гвардиола Хосеп Гвардиола Украинцы за рубежом Манчестер Сити Манчестер Сити Александр Зинченко Александр Зинченко
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