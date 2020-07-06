Гвардіола відзначив парадокс, який завадив Манчестер Сіті переграти Саутгемптон

Керманич англійського Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола прокоментував поразку своїх підопічних від Саутгемптона (0:1) у рамках 33-го туру Прем'єр-ліги.

"Не думаю, що нам потрібні нові гравці. Насправді я думаю, що ми граємо добре, демонструємо характер і жагу боротися до кінця.

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Ми грали проти Саутгемптона, який відрядив до власного штрафного десять гравців. Ми справді грали добре. Цей матч ми переглянемо. Враховуючи кількість гольових моментів, ми повинні були досягнути кращого результату. Хіба можна створити ще більше моментів!? Я дуже пишаюся – мені сподобалася наша гра, та цього виявилося недостатнього для перемоги. Претензій до гравців немає", – цитує Гвардіолу Goal.

Відзначимо, що помилка Олександра Зінченка призвела до шаленого гола із 40 метрів у ворота Манчестер Сіті, який виявився єдиним у матчі.

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